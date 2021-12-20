اليوم السابع: البنية التحتية للصعيد قادرة على مواجهة التحديات

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: البنية التحتية للصعيد قادرة على مواجهة التحديات.

البنية التحتية للصعيد قادرة على مواجهة التحديات.. الانتهاء من تنفيذ 5 محاور لربط المجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية شرق وغرب النيل أطوالها 88 كم بقيمة 4.7 مليار جنيه.. و9 مجمعات صناعية جديدة تم تدشينها فى 8 محافظات بالصعيد واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

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