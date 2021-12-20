اليوم .. استكمال محاكمة "سفاح الجيزة" فى اتهامه بقتل زوجته فاطمة

تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، جلسات محاكمة قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" فى اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافى فراج" إلى محكمة الجنايات فى أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامى 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها فى مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم فى القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم فى التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجنى عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوى المجنى عليهم.

وتابعت النيابة أنها أقامت على المتهم الدليل مما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.