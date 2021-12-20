اليابان: تطبيق إليكترونى لإثبات الحصول على التطعيم ضد كورونا

أ.ش.أ

بدأت الحكومة اليابانية اليوم الإثنين، تشغيل تطبيق للهواتف الذكية يثبت تلقي لقاحات فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن المستخدمين يستطيعون تحميل الخدمة مجانيا من متجر تطبيقات الهواتف الذكية اعتبارًا من اليوم ويمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاحات أن يستخدموا بطاقاتهم التعريفية المرقمة وتسجيل نوع اللقاح الذي حصلوا عليه وتاريخ التطعيم.



وبحسب مصادر حكومية يابانية، فإنه يمكن إبراز هذه البيانات في أي وقت مثلا عند الدخول إلى المطاعم أو أماكن إقامة المناسبات في اليابان كما يمكن للمواطنين السفر للخارج لتصبح مدة الحجر الذاتي أقصر في 76 دولة ومنطقة.



وبدأت الحكومة اليابانية أيضا خدمة تتيح للقادمين إلى اليابان من دول أجنبية تنفيذ إجراءات الحجر والهجرة على شبكة الإنترنت.