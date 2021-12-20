وقال المسئول الياباني - حسب ما نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية - إن الحكومة تدرك تماما أن المجتمعات المحلية قلقة إزاء البؤرة .

وتفقد هيروكازو المناطق القريبة من قاعدة كامب هانسن في مقاطعة أوكيناوا، وقال إن الجانب الأمريكي أخبر اليابان بأنه يشاركها هذه المخاوف وأنه يحمل المسألة على محمل الجد وأن حاملي الفيروس يخضعون لحجر صارم داخل القاعدة.

يذكر أن أكثر من 150 فردا وموظفا أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في قاعدة كامب هانسن، وكان من بينهم مصابون بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.