وذكرت وزارة الصحة اليابانية - وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين - أن 14 مسافرًا دخلوا البلاد خلال الفترة (12 - 16) ديسمبر الجاري تأكد إصابتهم بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، مضيفة أن المسافرين تتراوح أعمارهم من تحت سن عشر سنوات إلى 60 عاما.



وأوضحت أن المسافرين وصلوا إلى مطار "هانيدا" بطوكيو ومطار "ناريتا" القريب من العاصمة ومطار "كانساي الدولي" في غرب البلاد، مشيرة إلى أنهم جاءوا من الولايات المتحدة وبريطانيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وقد ظهرت إيجابية اختباراتهم للكشف عن كورونا في أماكن الحجر الصحي بالمطار أو في فنادق العزل التي احتجزوا بها عقب وصولهم.



وفي سياق متصل، أفادت الشبكة اليابانية بأنه تم اكتشاف 3 إصابات بالمتحور "أوميكرون" في كل من أوكيناوا وطوكيو وجونما، لافتة إلى أن المصابة بالمتحور الجديد في أوكيناوا ليس لديها سجل سفر حديث للخارج ولكنها تعمل في معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية حيث تم رصد إصابات بأوميكرون هناك.