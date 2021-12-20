المصرية للاتصالات: إتاحة خدمات الاتصالات المتكاملة بالفنادق والقرى السياحية

كتبت هبة السيد

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اتفاقية تعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وإتاحة تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بالفنادق والقرى السياحية في مصر.

وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة والأثار وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعلاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات برفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات بالفنادق والقرى السياحية في مصر عن طريق توصيلها بكابلات الألياف الضوئية بما يضمن تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والإنترنت فائق السرعة وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعلى كفاءة ممكنة لنزلائها وذلك بهدف تشجيع منظومة السياحة في مصر، وسيتم تنفيذ الاتفاقية على أربع مراحل تبدأ بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ، استعدادًا لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 التي تستضيفها مصر في 2022، وصولا إلى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بأجمالى 348 فندقًا وقرية سياحية.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "توقيع هذه الاتفاقية الهامة مع غرفة المنشآت الفندقية يهدف إلى دعم قطاع السياحة في مصر بأعلى مستوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مضيفًا أن "المصرية للاتصالات لديها من الإمكانات والخبرات الفنية ما يمكنها من تطوير البنية التحتية للاتصالات للفنادق والقرى السياحية في مصر وتزويدها بأفضل وأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الاتصالات" من جانبه قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية أن "توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين قطاعات الدولة المختلفة لدعم وتنمية قطاع السياحة" مضيفًا "توقيع هذه الاتفاقية مع كيان كبير مثل المصرية للاتصالات بما تمتلكه من خبرة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكلنا ثقة في قدرتها على تطوير البنية التحتية للاتصالات بالفنادق والقرى السياحية في مصر".