المدارس توجه تعليمات لطلاب ثانوى عام قبل امتحان نصف العام.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

وجهت المدارس الثانوى تعليمات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 22 يناير المقبل، حيث طالبت المدارس من الطلاب متابعة برنامج تنويهات للحصول على أكواد الامتحان وعدم نسيان الإيميل الموحد وكلمة المرور. وكتابة أكواد الامتحان فى ورقة خارجية وشحن التابلت قبل يوم الامتحان شحن كامل وعدم تركيب إسكرينة التابلت، وذلك لعدم تعطيل قلم التابلت أثناء الامتحان.

وحذرت المدارس الطالب من تهكير التابلت بأى وسيلة مشددة أنه فى حالة التهكير سوف يؤثر على عدم قدرة الطالب على أداء الامتحانات لأن سيرفر الوزارة مرتبط بالتابلت ومدون لدى الوزارة كل بيانات الطالب الشخصية، كما نبهت المدارس على ضرورة التأكد من توصيل التابلت ب wifi وعدم فصله لوجود تحديثات جديده من موقع الوزارة.

وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15، 17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي16، 18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.