المتهم بحادث الشيخ زايد: ما كنتش شارب كوكايين ولا كحول ومش بشرب سجائر

كتب سليم على

مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفرت عن مصرع 4 طلاب، من واقع التحقيقات التي حصلت اليوم السابع عليها حصريا..

س / وما هي علاقتك بالمقدم محمد تتاجر نائب مأمور قسم ثان الشيخ زايد وهل يوجد بينكم خلافات سابقة؟

ج / انا معرفوش ومفيش خلافات

س / وما قولك فيما شهد به بتحقيقات النيابة العامة ؟

ج / انا زى ما قولت اول ما الحادثة حصلت فقدت الوعى ومعرفش ايه اللى حصل بعد كده غير لما فقت في المستشفى

ملحوظة : حيث قمنا بفض الحرز المرفق بالأوراق والذى يحتوى على وحدة تخزين بيانات إلكترونية "فلاشة" وقمنا بتشغيلها على الحاسب الآلى الخاص بنا وقمنا بعرض محتواها على المتهم الماثل امامنا ورأينا اثبات ذلك.

س / ما تعليقك للمقطع المرئي الذى تم عرضه عليك ؟

ج / انا مليش تعليق على الفيديو وانا شايف ان هما اللى اخدوا الملف على الواسع مرة واحدة

س / وهل أيا من السيارتين اللتان ظهرتا بالمقطع المرئي الذى تم عرضه عليك السيارة المملوكة لك؟

ج / انا معرفش علشان الفيديو مش واضح

س / وهل المقطع المرئي الذى تم عرضه عليك يخص الواقعة محل التحقيق ؟

ج / معرفش

ملحوظة : حيث قمنا بإعادة تحريز وحدة تخزين البيانات "فلاشة" سوداء اللون ماركة كينج ستون بأن قمنا بوضعها داخل مظروف أبيض دونا عليه بياناته وجمع عليه بالجمع الأبيض في عدد ثلاثة مواضع بخاتم يقرأ بصمته تامر السرجانى وكيل النائب العام

س / وهل تتعاطي ثمة مواد كحولية ؟

ج / لأ

س / وهل تتعاطي ثمة مواد مخدرة ؟

ج / لأ

س/ وما قولك فيما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعي من أن عينة البول الخاصة بك عثر بها على الكوكايين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات كما عثر بعينة الدماء المأخوذة منك على الكحول الايثيلي بنسبة إثني عشر من المائة في الألف ؟

ج/ الكلام ده غير صحيح وانا عمرى ما شربت مخدرات ولا خمرة ولا بشرب سجائر

س/ وما تعليلك لما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى ؟

ج / انا معرفش

س/ هل لديك سوابق جنائية ؟

ج / لأ

س / هل سبق ضبطك في ثمة قضايا مماثلة ؟

ج / لأ

س / وهل لديك اسم شهرة ؟

لا

س / انت متهم باحراز مواد مخدرة "كوكايين" في غير الاحول المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد التعاطي على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج / محصلش

س / كما انك متهم بالتسبب خطأ في موت المجنى عليهم / يوسف محمد العباسي ، سعيد حسن شلبي ، عبد الله درويش حسانين ، عمر حمدي خليل ، حال كون المجنى عليهم من الثانى للرابع أطفال بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك وعدم مراعاتك للقوانين واللوائح والأنظمة بأن تجاوزت السرعة المقررة قانونا حال قيادتك السيارة تحت تاثير المادة المخدرة المبينة ببند الاتهام السابق وأخرى مسكرة ولم تراعي المسافة بينك وبين السيارة الرقمية ي ه 5719 استقلال المجنى عليهم المذكورين فأصطدمت بها من الخلف بذات سرعتك تحت وطأة المخدر والمسكر انفي البيان مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة التي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج / أيوا فعلا انا خبطهم ولكن غصب عنى وانا مكنتش شارب مخدرات او كحول وبعد الحادثة فقدت الوعى

س / كما انك متهم بقيادة مركبتك تحت تأثير مسكر مادة كحولية ومادة مخدرة الكوكايين وترتب على ذلك وفاة المجنى عليهم ؟

ج / محصلش

س / كما انك متهم بقيادة مركبتك متجاوزا السرعة المقررة داخل المدن ؟

ج / محصلش

س/ كما انك متهم باتلاف المركبة رقم ي ه 5719 والمملوكة للمجنى عليه حسن حسن شلبي وكان ذلك ناشئا عن إهمالك ؟

ج / محصلش

س / كما انك متهم بقيادة مركبتك بطريقة ينجم عنها الخطر ؟

ج / محصلش

وهل لديك أقوال أخرى ؟

ج/ لا تمت أقواله