المتهم بحادث الشيخ زايد: ما كنتش سايق تحت تأثير المخدرات وما تجاوزتش السرعة

كتب سليم على

مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفرت عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل، من واقع التحقيقات التى حصلت اليوم السابع عليها حصريا.



وإلى نص التحقيقات:

س / ما هو قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بقيادة مركبتك الرقمية م ل 7537 تحت تأثير مسكر مادة كحولية ومادة مخدرة الكوكايين على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج / محصلش

س/ وما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بقيادة مركبتك متجاوزا السرعة المقررة داخل المدن وعلى النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج / محصلش

س / وما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بقيادة مركبتك بطريقة ينجم عنها الخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج / محصلش

س / وما الذى حدث إذا وما هي ظروف الواقعة ؟

ج / اللى حصل ان يوم الخميس 9/12/2021 كنت خارج مع اصحابي في منطقة على طريق اسكندرية الصحراوي اسمها والك اوف كايرو وخلصت خروج مع اصحابي وراجع في الطريق وكانت حوالى الساعة الواحدة صضباحا يوم 10/12/2021 وروحت من طريق اسكندرية الصحراوي وعديت من بوابات الرسوم الشيخ زايد عند النادى الاهلى شارع النزهة وبعد ما عديت البوابة بحوالي 800 متر تقريبا فوجئت بعربية قدامى مرة واحدة خبطت فيها واغمي عليا ومحستش بنفسي غير وانا في المستشفى وده كل اللى حصل.

س / ومتى وأين حدث ذلك ؟

ج / الكلام ده حصل يوم 1012/2021 حوالى الساعة الواحدة صباحا بشارع النزهة بالشيخ زايد

س / ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟

ج / انا كنت مروح بيتى

س / من كان برفقتك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج / كنت لوحدى

س / وماهي حالة الرؤية وقت حدوث الواقعة ؟

ج / هو الرؤية كانت واضحة

س / وماهى حالة الطريق آنذاك ؟

ج / الطريق كان فيه عربيات قليلة

س / وماهى حالة الإضاءة بمكان وقوع الحادث ؟

ج / الإضاءة كانت كويسة بسبب أعمدة الانارة

س / وماهى السرعة التي كنت تسير عليها آنذاك ؟

ج / انا مش فاكر

س / ملك من السيارة قيادتك ؟

ج / هي بتاعتي

س/ وهل معك مايفيد ذلك ؟

ج / هي الرخصة كانت في المحفظة وقت الحادث

س/ وماهى وجهتك تحديدا قبل وقوع الحادث ؟

ج / انا كنت ماشي في شارع النزهة اتجاه المحور المركزي

س / وما هي وجهة السيارة التي كان يستقلها المجنى عليهم المتوفيين الى رحمة مولاهم قبل اصطدامك بالسيارة التي كانوا يستقلونها ؟

ج / انا مشوفتش العربية اللى كانوا راكبينها ال وقت ما حصلت الحادثة

س / وماهى الحالة التي كانت السياة التي كانا يستقلونها المجنى عليهم وقت اصطدامك بها ؟

ج / انا فوجئت بيها مرة واحدة وهى بتلف

س / وماهى وجهة تلك السيارة آنذاك تحديدا ؟

ج / انا معرفش انا مرة واحدة فوجئت بالعربية قدامى

س / هل أبصرت سيارة المجنى عليهم حال اصطدامك به ؟

ج / لا انا فوجئت بها مرة واحدة

س / وما التصرف الذى بدر منك آنذاك ؟

ج / انا خبطت فيها مرة واحدة

س / وهل استخدمت اله التنبيه والمكابح ؟

ج / انا دوست على الكلاكس وملحقتش افرمل لان فوجئت بالعربية قدامى مرة واحدة

س / وهل من ثمة علاقة او خلافات فيما بينك وبين المجنى عليهم المتوفين الى رحمة مولاهم سعيد حسن ، عبد الله درويش ، عمر حمدي ، يوسف محمد ؟

ج / لا انا معرفهومش ومفيش خلافات

س / وما هي علاقتك او خلافات فيما بينك وبين كلا من حسن حسن شلبي ، درويش محمد حسانين ، حمدى خليل توفيق ، محمد العباسي شعبان ؟

ج / لا انا معرفهومش ومفيش خلافات

س / ما قولك فيما شهد به سالفي الذكر بتحقيقات النيابة العامة ؟

ج / الكلام ده محصلش وانا فوجئت بيهم مرة واحدة قدامى زى ما قولت وانا مش فاكر ان كنت ماشي على سرعة كام والعربية اللى خبطت فيها لفت قدامى مرة واحدة وده سبب انى خبطت فيها وأول ما خبطت فيهم فقدت الوعي

س / ومتى تحديدا فقدت الوعى ؟

ج / انا اول ما خبطت العربية اللى لقتها مرة واحدة قدامى فقدت الوعي