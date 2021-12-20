المؤبد لجزار بالدقهلية ذبح عاملا لاكتشاف وجود علاقة مع شقيقته

قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم، برئاسة المستشار مجدى على قاسم رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار وائل صفوت راشد، المستشار محى محمد الكنانى، المستشار محمد احمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة واحمد كمال، بالسجن المؤبد لجزار متهم بذبح عامل وقتله لوجود خلافات بينهما كون المجنى عليه على علاقة بشقيقة الجانى.

وتعود احداث القضية إلى شهر أكتوبر عام 2018 والتى تحمل ارقام 31569 جنايات مركز ميت غمر، والمقيدة برقم 2848 كلى جنوب الدقهلية لسنة 2018.

وذلك بعد قيام المتهم عبد الرحمن ع ا 31 سنة، جزار ومقيم قرية هلا التابعة لمركز ميت غمر، بقتل المجنى عليه اشرف احمد الرفاعى مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية للتخلص من المجنى عليه. أعد لذلك سلاحا أبيض سكينا، وتتبع تحركاته وبعد أن ايقين أنه بمفرده بمسكنه حتى قصده بذلك السلاح، وجالسه وما أن غفل عنه حتى ذبحه، ثم انهال عليه طعنا بالسلاح حتى أيقن أنه فارق الحياة.

وقد كشفت تحريات المباحث إلى أنه عقب اكتشاف المتهم بوجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته فثار غيرته على شقيقته، وقصد منزل المجنى عليه لازهاق روحه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بعد أن نما إلى علمه وجود علاقة بينه وبين شقيقته، فقرر الانتقام منه.