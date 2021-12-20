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الطب الشرعى: عينة دماء كريم الهوارى تحوى مخدر الكوكايين والكحول "مستند"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:14 م
الطب الشرعى: عينة دماء كريم الهوارى تحوى مخدر الكوكايين والكحول "مستند" ضحايا حادث الشيخ زايد
كتب سليم على

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مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفرت عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل، من واقع التحقيقات التى حصلت اليوم السابع عليها حصريا.

أقوال الشهود

قالت "نجلاء . ف "، 47 سنة، خبير سموم مخدرات بمصلحة الطب الشرعى، أنها ولدى فحصها وتحليلها لعينتى الدماء والبول المستخلصين من المتهم بمعرفة النيابة العامة تبين لها الوسائل الفنية بمصلحة الطب الشرعى أنها تحوي على جوهر الكوكايين المخدر وكذا الكحول الإيثيلي فأصدرت تقريرها على ذلك النحو، وقطعت بشهادتها عقب اطلاعها على تقارير المتهم الطبية وما تلاقه من عقاقير علاجية وأن تلك الأخيرة له ليس من بين مكونات أي منها على الاطلاق تلك المادة المخدرة أو الكحولية الواردة بنتيجة فحصها، كما أضافت جزما أن نا قدم للمتهم من تلك العقاقير ليس له تأثير على نتائج فحص التحليل التي انتهت إليها.

 


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كريم الهواري

نص تحقيقات كريم الهواري

اخبار الحوادث

حادث الشيخ زايد

حادث تصادم سيارتين في الشيخ زايد

الشيخ زايد

طريق زايد

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