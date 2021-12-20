الصحة توجه رسالة هامة للأسر المصرية حول لقاحات كورونا.. اعرف التفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة لجميع الأسر المصرية بشأن تلقى لقاح كورونا ، وقالت: يجب الحرص الشديد علي تلقي لقاح كورونا لجميع أفراد الأسرة حيث إنه وسيلة هامة للحماية من العدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الحرص علي التطعيم يضمن أعلي نسب حماية ووقاية من الفيروس، وتابعت أن اللقاح متاح من أعمار 12 إلي 18 عاما وللأعمار الأكبر من 18 عاما مجانا في المراكز الثابتة والمتحركة .

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.