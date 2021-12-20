اليوم السابع
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الصحة: استمرار تحديث بروتوكولات علاج كورونا دون الارتباط بظهور المتحورات

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:00 ص
الصحة: استمرار تحديث بروتوكولات علاج كورونا دون الارتباط بظهور المتحورات الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن عملية تحديث بروتوكولات العلاج المستخدمة للحالات المصابة بفيروس كورونا هي عملية مستمرة ولا تتوقف.

وأضاف، أن التحديثات ترتبط بمدى استجابة المرضى للأدوية المختلفة التي يتم استخدامها في مستشفيات العزل، مضيفا: من المبكر ربط أى تحديث للبرتوكول العلاجي لكورونا بوجود متحور أوميكرون .

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

برتوكولات علاج كورونا

اوميكرون

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