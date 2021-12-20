اليوم السابع
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لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى والعمل بدون ترخيص...

الصحة: إغلاق 1441 منشأة طبية خاصة بـ 26 محافظة خلال 14 يوما

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:23 م
الصحة: إغلاق 1441 منشأة طبية خاصة بـ 26 محافظة خلال 14 يوما وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1441 منشأة طبية خاصة مخالفة في 26 محافظة في الفترة من 6 ديسمبر وحتى أمس الموافق 19 ديسمبر 2021، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار الحرص على صحة وسلامة المرضى.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و173 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء)، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.
 
ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.
 
وأشار "زكي" إلى تحرير 83 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة)، فضلاً عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.
 
وأوضح "زكي" أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.
 

الصحة

منشآت طبية مخالفة

التراخيص الطبية

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اخبار الصحة

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