اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى بيان للبورصة

الشركة الشرقية-إيسترن كومباني: وقف الإنتاج بمصنع محرم بك لتوافر المنتج النهائى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:13 ص
الشركة الشرقية-إيسترن كومباني: وقف الإنتاج بمصنع محرم بك لتوافر المنتج النهائى سجائر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إنه نظرًا لتوافر المنتج تام الصنع نتيجة لتحسن نظم العمل المتبعة ورفع الكفاءة الإنتاجية للماكينات خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تحقيق فوائض في الإنتاج خاصة في هذه الفترة من العام مما أدى بالتبعية إلى زيادة المخزون عن الحد المتبع والذي يتراوح وفقًا لسياسة الشركة من 7 إلى 15 يوما، لذا قررت الشركة وقف الإنتاج بمصنع محرم بك للسجائر في الوقت الحالي ولحين احتساب الاحتياجات المستقبلية.
 
ونوهت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن حجم إنتاج مصنع محرم بك في حدود (3 إلى 5%) من إجمالي حجم إنتاج الشركة.
 
 

الشرقية ايسترن كومبانى

البورصة

مصنع محرم بك

مصنع السجائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمومية الشركة "الشرقية - إيسترن كومبانى" تعتمد نتائج أعمال العام المالى الماضى

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 07:08 م

تكريم هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية-ايسترن كومباني خلال احتفالية bt100

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:18 ص

لجنة القيد بالبورصة المصرية تغرم شركة الشرقية-ايسترن كومباني 10 آلاف جنيه

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 03:52 م

الحكومة تكشف حقيقة شائعة طرح أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل من القيمة السوقية للسهم

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة