الشبار بـ15 والبورى بـ 35 والجمبرى بـ 110.. جولة فى سوق سمك الإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا اليوم الإثنين، وشهد سوق الأسواق انخفاض أسعار عدد من الأنواع، منها الشبار الذى وصل سعره إلى 15 جنيه للكيلو والجمبرى بـ 110 جنيه.

واقترب انتهاء موسم الأسماك المبطرخة فى السوق، حيث لم يتبقى سوى أسبوع، وينتهى موسمه، ووصل سعر كيلو البورى المبطرخ إلى 65 جنيه، والبورى المنزوع منه البطروخ 30 جنيه، وسعر كيلو البطروخ الطازجة من 350 جنيه إلى 450 جنيه حسب حجمه، وحسب نوعها، بلدى أو مزارع وحسب حجم البطارخ.

وكشف حسن الناغية عن أسعار الأسماك اليوم الإثنين، كالتالى: الشبار من 15 إلى 25 جنيه، والبورى من 40 و45 جنيه، والبورى المبطرخ بـ 60 جنيه، والقاروص الوسط 70 جنيه، وقاروص القنال الكبير بـ 100 جنيه، ولوط المزارع بـ 70 جنيه، ولوت القنال بـ 90 جنيه، ودنيس المزارع بـ 60 جنيه، ودنيس العريش بـ 70 جنيه، ودنيس القنال بـ 150 جنيه، ولشته الكبير بـ 70 جنيه، والسهلية وسط بـ 60 جنيه، وشخرم بـ 50 جنيه، والسردينة بـ 30 جنيه، مكرل حشو وبشوى بـ 50 جنيه، والجمبرى من 80 حتى 120 جنيه، الفسيخ الكيلوا بـ 80 جنيه، الكابوريا من 30 إلى 100 جنيه، والخلول البلدى بـ 50 جنيه، وسمك سوبيا بـ 160 جنيه.



