اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب فى مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:19 م
السيطرة على حريق نشب فى مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد سيارات الحماية المدنية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق وقع بغرفة للعمال بمستشفى التضامن التى يتم تطويره فى نطاق حى المناخ.

 

تلقت الحماية المدنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق فى مستشفى التضامن التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

 

وعلى الفور توجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى الغرف والأقسام المجاورة للغرفة المحترقة، وذلك دون وقوع أى خسائر بالأرواح

 

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات المادية التى جاءت بمحتويات الغرفة، والوقوف على ملابسات الحادث.

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

حريق بالعرب

حي المناخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة