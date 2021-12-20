اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمصنع خزف بالقناطر الخيرية.. ومجلس المدينة يفحص تراخيصه

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:23 م
السيطرة على حريق بمصنع خزف بالقناطر الخيرية.. ومجلس المدينة يفحص تراخيصه خلال السيطرة على الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بمصنع خزف بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون حدوث إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع خزف بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ ٩ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، والفحص تبين أن الحريق نشب بمصنع خزف بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، مكون من 3 أدوار.

ومن ناحيته أعلن اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، أنه جارى فحص التراخيص الخاصة بالمصنع، ومعرفة ما إذا كان حاصلا على الترخيص اللازم أم لا.


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