اليوم السابع
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السيطرة على حريق اندلع في منزل ببنى سويف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:17 م
السيطرة على حريق اندلع في منزل ببنى سويف مطافى - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب، مساء اليوم الاثنين، بمنزل بقرية "منشأة الأمراء" التابعة لقرية العواونة بمركز اهناسيا المدينة ببني سويف، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية "منشأة الامراء" التابعة لدائرة مركز شرطة اهناسيا.

وانتقلت سيارات إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتأخمة، وتبين أن الحريق شب بمنزل "سيد عبدالعزيز" عامل، 53 سنة، دون سبب معلوم ودون وقوع خسائر في الأرواح.


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