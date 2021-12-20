وحيت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، هذه اللفتة الإنسانية والتضامنية الكريمة من قبل المنظمة، متمنية للسفير طارق بخيت التوفيق والنجاح التام في مهمته، في ظل هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها جمهورية افغانستان وشعبها.