اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات العراقية تعلن مقتل عنصرين لتنظيم داعش بضربة جوية بمحافظة ديالى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:40 ص
السلطات العراقية تعلن مقتل عنصرين لتنظيم داعش بضربة جوية بمحافظة ديالى طيران العراق
أ ش أ

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أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مقتل عنصرين تابعين لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية لطائرات "F_16 " العراقية في محافظة ديالى العراقية. 
 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان السلطات العراقية أنه "بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات" F_16" العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى"، موضحًا أن "الضربة الجوية أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات تنظيم داعش الإرهابي".

السلطات العراقية

داعش

محافظة ديالى

العراق

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