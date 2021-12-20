السر فى التمارين.. اعرف فوائد ممارسة الرياضة على صحتك

نهير عبد النبى

قد ينصح الكثيرون بتناول الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية وذلك لحمايته من الأمراض والفيروسات، ولكن هناك شئ مهم جدا لتقوية الجسم وحمايته من الأمراض وهى الرياضة.

وحسب ما ذكره موقع healthline هناك العديد من أنواع النشاط البدني ، بما في ذلك السباحة والجري والركض والمشي والرقص لقد ثبت أن للنشاط العديد من الفوائد الصحية ، جسديًا وعقليًا قد يساعدك حتى على العيش لفترة أطول.

1:أثبتت الدراسات والابحاث أن التمارين الرياضية تحسن المزاج وتقلل من الشعور بالاكتئاب والقلق والتوتر، ويمكن أن تزيد أيضًا من حساسية الدماغ لهرمونات السيروتونين والنورادرينالين ، والتي تخفف من الشعور بالاكتئاب.

2: التمارين الرياضية من الاساسيات فى انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، كما أظهرت الدراسات أن الجمع بين التمارين الهوائية وتدريب المقاومة يمكن أن يزيد من فقدان الدهون والحفاظ على كتلة العضلات.

3:تلعب الرياضة دورًا حيويًا في بناء العضلات والعظام القوية، ويمكن للأنشطة مثل رفع الأثقال أن تحفز بناء العضلات عند إقرانها بكمية كافية من البروتين، وذلك لأن التمرين يساعد على إفراز الهرمونات التي تعزز قدرة عضلاتك على امتصاص الأحماض الأمينية.

4:يمكن أن تكون التمارين معززًا حقيقيًا للطاقة للعديد من الأشخاص ، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالات طبية مختلفة، حيث وجدت إحدى الدراسات ان التمارين المنتظمة قللت من الشعور بالإرهاق.