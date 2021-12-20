اليوم السابع
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الرئيس الروسي يعلن إحباط 32 هجوما إرهابيا خلال 11 شهرا فى بلاده

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:29 ص
الرئيس الروسي يعلن إحباط 32 هجوما إرهابيا خلال 11 شهرا فى بلاده الرئيس الروسي بوتين
وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم إحباط 61 جريمة إرهابية، بما في ذلك 32 هجوما إرهابيا، في روسيا خلال 11 شهرا من عام 2021. مشيرا إلى أنه من المهم مواصلة العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب.

وقال بوتين، "اليوم، تفرض الحالة الدولية الصعبة وطبيعة وحجم التحديات والمخاطر الحديثة طلبات متزايدة على عمل الخدمات الخاصة، وأولا وقبل كل شيء، في حل المهمات الرئيسية ذات الأولوية: محاربة الإرهاب بقوة وقسوة".

وأضاف الرئيس الروسي، "لقد كانت هناك في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة وديناميكيات إيجابية بشكل عام في هذا المجال الصعب والأهم للغاية".

وتابع بوتين، "تم إحباط على مدى السنوات الـ 11 الماضية أكثر من 200 هجوم إرهابي، كما انخفض عدد الجرائم الإرهابية التي ارتكبت خلال هذه الفترة عدة مرات".

ولفت إلى أنه تم تفادي الغالبية العظمى من هذه الجرائم في مرحلة الإعداد، بما في ذلك 32 هجوما إرهابيا. هذا يعد نتيجة جيدة لكن ما زالت هناك مشاكل كثيرة.

 


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روسيا

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