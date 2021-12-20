اليوم السابع
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الجيزة تزيل منشأت مخالفة على أراضى زراعية بالعياط

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:56 م
الجيزة تزيل منشأت مخالفة على أراضى زراعية بالعياط حملة الأزالات
كتب سيد الخلفاوى

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أزالت محافظة الجيزة، حالتى تعدى بالبناء على أرض زراعية وذلك على مساحة 480 متر مربع بقرية منشأة فاضل فى نطاق الوحدة المحلية بالبليدة بالعياط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحت إشراف المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط .

وأكدت المحافظة أنه جارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شأن التصدى للتعديات علي الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية

                                     

حملة الإزالات
حملة الإزالات

 


الجيزه

العياط

التعديات

ازالات

الاراضي الزراعية

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