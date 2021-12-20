اليوم السابع
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التعليم: امتحانات المواد خارج المجموع بسنوات نقل الثانوى ورقية ومن وضع المدرسة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:00 ص
التعليم: امتحانات المواد خارج المجموع بسنوات نقل الثانوى ورقية ومن وضع المدرسة طلاب الثانوى العام
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات المواد خارج المجموع لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقية ويت وضعها وتصحيحها من قبل المدارس.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15و17  يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن  تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.
 
وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوي العام

امتحانات أولى وثانية ثانوى

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

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