التصريح بدفن جثة طالب سقط من قطار بالمنشأة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب يبلغ من العمر 20 سنة مصرعه بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج وذلك إثر سقوطه من قطار الركاب سوهاج نجع حمادى حال مرور القطار من محطة سكك حديد المنشأة، تم نقل الجثة لمستشفى المنشأة المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بسقوط أحد الطلاب من قطار الركاب ووفاته وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بسقوط طالب من قطار بين بالقرب من سكة حديد المنشأة دائرة مركز المنشأة، حيث تبين أنه أثناء استقلال المدعو ج ش ح ح 20 سنة طالب، ويقيم دائرة مركز العسيرات قطار سوهاج نجع حمادي وحال وقوفه على باب إحدى عربات القطار "اختل توازنه" وسقط أرضاً مما أدى لوفاته تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وبسؤال عمه المدعو ن ح ح ي 49 سنة موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.