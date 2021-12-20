الانتهاء من تنفيذ مشروعات متكاملة لمياه الشرب والصرف بجنوب سيناء.. تعرف عليها

جنوب سيناء ـ محمد حسين

شهدت محافظة جنوب سيناء، فى قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب ، إنشاء عددا من المشروعات توزعت على مختلف مدن المحافظة، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن أهم هذه المشروعات هى توسعات الصرف الصحي وخدمة المناطق المحرومة بمدينة الطور، ويتضمن 3 محطات رفع وشبكات صرف وخطوط طرد بإجمالي أطوال 32 ألف متر، ومحطة معالجة بإجمالي طاقة معالجة 10آلاف م 3 / يوم، وتوصيل خدمة الصرف الصحي لأحياء الطور الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعي والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي.

وأضاف أنه سيتم إقامة محطة صرف الصحي بالرويسات ومحطة صرف صحي سكن العاملين بمدينة شرم الشيخ، واستهدفت توصيل خدمة الصرف الصحي لأحياء شرم الشيخ، ووالتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي، مشيرا ان إجمالي تكلفة قطاع الصرف الصحي بجنوب سيناء وصل إلى 252 مليون جنيه.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه فى قطاع مياه الشرب، تم إقامة محطة تحلية طور سيناء بطاقة 30000 م 3 / يوم، وعدد 6 وحدات تحليه، وزيادة كمية إنتاج المياه المنتجة لتلبية احتياجات المدينة من مشروع الإسكان الاجتماعى وجامعة الملك سالمان.

وأضاف أنه تمت توسعات محطة غرب النفق لزيادة كمية إنتاج المياه من 35000 م إلى 70000 م 3، وتوصيل المرافق الخارجية لفروع جامعة الملك سلمان وهى رأس سدر والطور وشرم الشيخ، وانشاء رافع مياه خطوط طرد، ومحطة تحلية مياه نبق، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة قطاع مياه الشرب 858 مليون جنيه .