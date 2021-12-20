اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي حاول دخول محافظة الأنبار

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:56 م
الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي حاول دخول محافظة الأنبار الاستخبارات العراقية تلقى القبض على إرهابى

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تمكن جهاز الاستخبارات العسكري العراقى، اليوم الاثنين، من القبض على أحد الإرهابيين الذين حاولوا دخول محافظة الأنبار قادما من سامراء في محافظة صلاح الدين، وذلك في عملية استخبارية نوعية ومتابعة دقيقة ومعلومات مؤكدة لشعبة استخبارات العراقية وتحديدا الفرقة العاشرة.

وأكدت الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان لها أن ذلك يأتي في ضوء المعلومات وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 39، مشيرة إلى أنه تم نصب كمين محكم للإرهابي في مدخل مدينة الأنباء من اتجاه سامراء حيث تم إلقاء القبض عليه.

ولفتت الاستخبارات العراقية إلى أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا.

 

 

 


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