الاتحاد الأوروبي يخصص 75 مليون يورو لتعزيز الصمود المعيشي والأمن الغذائي باليمن

كتبت: هناء أبو العز

خصص الاتحاد الأوروبي، مبلغ 75 مليون يورو إضافي كتمويل للتنمية في اليمن، وسيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال منظمات شريكة تعمل في مجال تعزيز الصمود المعيشي للمستضعفين وتحسين الأمن الغذائي ودعم التعافي الاقتصادي المبكر.

وقالت كارولينا هدستروم رئيسة قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن "يؤمن الاتحاد الأوروبي بمستقبل اليمن وبقدرة اليمنيين على بناء الصمود الاقتصادي وبناء مسارات باتجاه التنمية المستدامة حتى أثناء النزاع الجاري".

وأضافت: "من خلال التمويل الإضافي، يساهم الاتحاد الأوروبي في الاستثمار في مستقبل اليمن بينما يدعم اليمنيين لمعالجة التحديات الفورية."

وستساهم ثلاثة مشاريع ستبدأ في 2022 في مجالات تتعلق بتعزيز سبل العيش المستدام وخلق فرص اقتصادية متنوعة للشباب والنساء والرجال، وفي نشر أفضل للمعلومات في الوقت الملائم حول الأمن الغذائي والتغذية وسبل المعيشة كجزء من نظم الإنذار المبكر.

تتخذ الأنشطة المخطط لها نهجا مبتكرا قادرا على إحداث التحول وتربط بين سبل كسب العيش والقطاعات الاقتصادية مع إمكانات خلق النمو المستدام الصديق للبيئة وتحفيز التماسك والسلم الاجتماعي.