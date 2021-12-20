الإعدام لعامل والمؤبد لربة منزل بتهمة قتل مواطن فى دار السلام لسرقته

كتب أحمد حسني

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وبإجماع الآراء بإعدام عامل شنقا، وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة قتل مواطن مستخدما عقار مخدر لسرقته، وبالسجن المؤبد لربة منزل شاركته فى الجريمة ومصادرة المخدر المضبوط.

كشف أمر الإحالة قيام بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح حال تواجده برفقة الأخير داخل محل سكنه بأن دس إليه عقار مخدر «منوم» بمشروب أعده له وما أن احتساه المجنى عليه السابق بيانه ونام فى سبات عميق حتى استل سلاح أبيض «سكين» وسدد له ضربه استقرت بجانبه الأيمن على إثرها استفاق المجنى عليه، من نومه وما أن حاول الزود عن نفسه من بطش المتهم إلا وعاجله الأخير بضربة بأداة استقرت بوجهه، وسدد له ضربتان بسلاحه الأبيض استقرتا بجانبه الأيسر وبمنتصف بطنه، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته ثم قام بسرقة المبلغ المالى والهاتف الخلوى المملوك للمجنى عليه ولاذ بالفرار بالإضافة.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمة الثانية بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، فى سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه بأن أمدته بالعقار المنوم السابق بيانه والمستعمل فى ارتكاب تلك الجريمة، وقصد كل منهما قصد الآخر بتلك الجريمة حتى وقعت بالفعل جريمة القتل التى كانت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى قصد المتهمان ارتكابها.