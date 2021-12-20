الإسكندرية تكتسى باللون الأبيض.. الثلوج تتساقط على شوارع المحافظة فجرا (فيديو)

الإسكندرية – أسماء على بدر

قدم اليوم السابع بثا مباشرا جديدا، من حالة الطقس بالإسكندرية، حيث اكتست شوارع المحافظة باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج.

وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بسقوط الثلج قائلين: " إسكندرية قلبت أوروبا من جمالها فى التلج".

ووصل ارتفاع الأمواج بالإسكندرية إلى 6 أمتار وخروج المياه إلى الشارع الخارجي من الكورنيش وتوقف حركة الملاحة.

وفى نفس السياق أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة فجر اليوم الإثنين ولحين تحسن الأحوال الجوية، يأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وتشهد الإسكندرية حاليا طقسا غير مستقر حيث تهطل أمطار من خفيفة إلى متوسطة وانخفاض كبير فى درجات الحرارة ورياح شديدة.

يذكر أنه تم تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.