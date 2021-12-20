وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أن عناصر من الجيش والشرطة عثرت على أشلاء لجثتين لعناصر عصابات داعش الإرهابية عقب تنفيذ الطيران العراقي ضربة جوية في منطقة السعدية شمال شرق بعقوبة في ديالى"..مشيرة إلى أنه تم أيضا العثور على أسلحة وأحزمة ناسفة ومواد غذائية تابعة لعناصر التنظيم.

وأفادت الخلية، في بيان، أنه تم القبض على إرهابي حاول دخول الأنبار قادما من محافظة سامراء.

وأوضحت أنه بعملية استخبارية نوعية ومتابعة دقيقة ومعلومات مؤكدة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة، أشارت لمحاولة أحد الإرهابيين دخول محافظة الأنبار قادما من سامراء في محافظة صلاح الدين، وعلى ضوء المعلومات بالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 39 تم نصب كمين محكم للإرهابي في سيطرة الشهيد الرائد أوس عزيز سويلم مدخل الأنبار من اتجاه سامراء والقبض عليه.

وأضافت الخلية أن المتهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.