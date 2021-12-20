الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وسرعة الرياح تصل 75 كم والأمواج ترتفع 5 أمتار

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70: 75 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، بعدم ممارسة الأنشطة البحرية، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.

ويشهد اليوم الإثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

كما يشهد اليوم ، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد".

كما يشهد اليوم أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة.