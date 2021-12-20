اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وسرعة الرياح تصل 75 كم والأمواج ترتفع 5 أمتار

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:41 م
الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وسرعة الرياح تصل 75 كم والأمواج ترتفع 5 أمتار الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70: 75 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، بعدم ممارسة الأنشطة البحرية، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.
 
ويشهد اليوم الإثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما  يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.
 
كما يشهد اليوم ، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد".
 
كما يشهد اليوم أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة.
 

حاله عدم استقرار

عدم استقرار بالأحوال الجوية

طقس متقلب

أمطار رعدية

ثلوج

عاصفه

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة