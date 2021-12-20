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الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تحت الصفر فى هذه المناطق

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:16 ص
الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تحت الصفر فى هذه المناطق الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين يشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الأنحاء مقارنة بأمس الأحد .
 
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى بالقاهرة تنخفض اليوم لـ15 درجة والصغرى 7 درجات، كما تسجل سانت كاترين أقل درجة حرارة بدرجة واحدة تحت الصفر، وتسجل الصغرى بنخل درجة واحدة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما  يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .
 
كما يشهد اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد"
 
كما يشهد اليوم أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة.

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