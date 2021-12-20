الأجهزة التنفيذية بالشرقية تنتشر فى الشوارع وتكثف أعمال كسح مياه الأمطار

الشرقية - إيمان مهنى

انتشرث معدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار بمختلف مراكز ومدن الشرقية، لشفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثاره من الشوارع والميادين العامة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات وذلك عقب تعرض المحافظة لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار رفع درجة الإستعدادات لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجويه مع إستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة مع إستمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامناً مع بيان هيئه الأرصاد الجوية بإحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة على أنحاء البلاد.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، دفعت الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة سيارات ومعدات شفط المياه والنزول للشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلاً عن مراجعه أعمده الإناره والتأكد من عزلها وعدم وجود أى أسلاك مكشوفه بها وإزاله النزلات وإستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، وإجراء أعمال الصيانه اللازمه للكشافات التى تضررت نتيجه سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

ويُهيب محافظ الشرقية المواطنين بالإبتعاد عن أعمده الإناره بالشوارع وخاصة وقت سقوط مياه الأمطار و الإبلاغ عن أى أعطال بالأعمدة أو فى حالة وجود ماس كهربائى بها حرصاً على سلامة المواطنين.