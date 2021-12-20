استثمارات موجهة من الحكومة لهيئة قناة السويس بـ13مليار جنيه..اعرف التفاصيل

كتب أمين صالح

أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/22 توجيه استثمارات قدرها 13.1 مليار جنيه لصالح هيئة قناة السويس لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الاستثمارات الخاصة بهيئة قناة السويس: