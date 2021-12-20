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استثمارات موجهة من الحكومة لهيئة قناة السويس بـ13مليار جنيه..اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:00 ص
استثمارات موجهة من الحكومة لهيئة قناة السويس بـ13مليار جنيه..اعرف التفاصيل قناة السويس
كتب أمين صالح

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أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/22 توجيه استثمارات قدرها 13.1 مليار جنيه لصالح هيئة قناة السويس لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الاستثمارات الخاصة بهيئة قناة السويس:

  1. الحكومة وجهت استثمارات قدرها 13.1 مليار جنيه لصالح هيئة قناة السويس.
  2. المشروعات القومية تستحوذ علي نحو 50% من جملة التكلفة ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى.
  3. يعبر من خلالها نحو 10 % من إجمالى حركة التجارة العالمية.
  4. يعبر عبر قناة السويس حوالى 25 % من إجمالى حركة البضائع عالميا.
  5.  يمر عبر قناة السويس 100 % من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا.

 

 


قناة السويس

هيئه قناه السويس

خطه التنميه الاقتصاديه

المشروعات القومية

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