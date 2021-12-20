اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:49 ص
أكرم القصاص
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ارتفاع إصابات متحور كورونا أوميكرون في الهند إلى 145 حالة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:00 ص
ارتفاع إصابات متحور كورونا أوميكرون في الهند إلى 145 حالة كورونا في الهند
أ ش أ

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ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند إلى 145 حالة، بعد رصد إصابتين.
 
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية الأحد أن الإصابتين لشخصين وصلا مؤخرا إلى ولاية "جوجارات" شمال غربي البلاد قادمين من المملكة المتحدة، وثبتت إصابتهما بالمتحور.
 
وقال مسئول بوزارة الصحة إن أحد المصابين الاثنين هندي غير مقيم في بلاده (يبلغ من العمر 45 عاما) ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الاختبارات الطبية التي أجراها بـ "مطار أحمد آباد" الدولي بعد وقت قصير من وصوله للمملكة المتحدة في الـ 15 من ديسمبر الجاري، فيما وجد لاحقا أن العينة الخاصة بالشخص مصابة بالمتحور.
 
كما أنه تم اكتشاف صبي (يبلغ من العمر 15 عاما) من منطقة "جاندي نجر" بالولاية الهندية مصاب أيضا بالمتحور بعد عودته من المملكة المتحدة، حسبما صرح المفوض المحلي للمنطقة، دافال باتيل.

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