اتهام ولى أمر طالبة بالاعتداء على مدرس داخل مدرسة فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة في واقعة اتهام ولي أمر طالبة بمدرسة ابتدائي وآخرين، بالاعتداء على مدرس داخل مدرسة بمنشأة القناطر، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد اعتداء عدد من الأشخاص على مدرس داخل مدرسة ابتدائي. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن مشاجرة نشبت بين ولي أمر طالبة، وآخرين، وبين مدرس، ووجه المدرس اتهاما للطرف الآخر بالاعتداء عليه.

تم الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة، وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.