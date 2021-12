إيلون ماسك يكشف عن قيمة ضرائبه خلال 2021: "أكثر من أى أمريكى فى التاريخ"‏

أعلن الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركتا "سبيس إكس" للصواريخ الفضائية و"تسلا" للسيارات الكهربائية، اليوم الإثنين، عن أنه سدد خلال ‏العام الحالي ضرائب "أكثر من أي أمريكي في التاريخ".‏

وقال ماسك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه سيدفع ضرائب في 2021 تزيد عن 11 مليار دولار طوال عام 2021.

وكتب في تغريدة له: "لمن يتساءل، سأدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام".

ويأتي إعلان إيلون ماسك بعد أن قالت السيناتور الأمريكية، إليزابيث وارين، عبر "تويتر" الأسبوع الماضي أن قانون الضرائب يجب أن يتغير بحيث "سيدفع الحائز على لقب "شخصية العام" إيلون ماسك الضرائب فعليا، ويتوقف عن تحميل أي شخص آخر النفقات دون أن يردها إليه".

وفي رد فوري على تغريدة وارن، الأسبوع الماضي، أشار ماسك إلى أنه سيدفع "ضرائب أكثر من أي أمريكي في التاريخ هذا العام".

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year