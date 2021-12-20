إيطاليا فى مرحلة "حادة" من الوباء ..والحكومة تعقد اجتماعا لتقييم القيود

فاطمة شوقى

ذكرت السلطات الصحية الإيطالية، أن البلاد "في مرحلة حادة" من وباء كورونا ، وتتميز بسرعة عالية لانتقال الفيروس في معظم أراضيها ، بينما تطبق الدراسات الحكومية قيودًا على عطلة نهاية الأسبوع من العام. ، قبل انتشار متغير أوميكورن.

تم الكشف عن هذه المعلومات في بيان صادر عن وزارة الصحة ، يشجع على "تعزيز الإجراءات التنظيمية لإدارة المرحلة الوبائية الحالية"،وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن "في الأسابيع الثمانية الماضية كانت هناك زيادات سريعة في الأراضي الوطنية ، والتي وصلت بالفعل إلى 241 حالة لكل 100000 نسمة ، في معدل إشغال الأسرة في العناية المركزة (9.6٪) وفي المجالات الطبية (12.1٪)" .

في غضون ذلك ، تخطط الحكومة ، التي حذرت أيضًا من التأثيرات الجديدة المتعلقة بمتغير أوميكرون لفيروس كورونا ، لعقد اجتماع في قصر تشيجي يوم الخميس المقبل ، قبل ليلة عيد الميلاد ، لتقييم التقدم المحرز في البلاد.

تعتمد القرارات النهائية على نتائج تحقيق أوميكرون الجديد في "استطلاع سريع" مقرر اليوم الاثنين ، وستناقش نتائجه بعد ثلاثة أيام.

ذكرت وكالة الحماية المدنية ، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية ، أبلغت إيطاليا عن 24259 إصابة جديدة و 97 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وضعت بعض المدن بالفعل قيودًا على السعة بسبب التسوق في عيد الميلاد. تضمنت إجراءات مكافحة الشغب في روما إغلاق قسم من شارع فيا ديل كورسو لبضع ساعات ، وتم إنشاء شوارع أحادية الاتجاه في فلورنسا للمشاة في المركز التاريخي، وحاليًا ، يعد الممر الأخضر والتطعيم والمسحات والأقنعة إلزاميًا في إيطاليا.