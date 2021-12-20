إيطاليا تتخذ تدابير جديدة لمكافحة "كورونا"..وأساليب التعامل مع "أوميكرون"

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بدأت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، تطبيق تدابير المنطقة الصفراء، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن الخارجية بمقاطعات ماركي، وليجوريا، وفينيتو، وإقليم ترينتو المتمتع بالحكم الذاتي.

وأوضحت مصادر صحية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - أنه من المقرر أن تتخذ السلطات هذا الأسبوع قرارات أخرى بشأن تدابير جديدة لمكافحة وباء (كوفيد-19) وأساليب التعامل مع متحوّر (أوميكرون)، الذي سيكون صعبًا في عيد الميلاد.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا - في تصريحات - إن الوضع صعب على المستوى الأوروبي، والإيطالي، حيث تتزايد أعداد المصابين، موضحًا أن إيطاليا لا تزال أفضل بكثير من الدول الأوروبية.

يذكر أنه سجلت إيطاليا 24 ألفًا و303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 97 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و389 ألفًا و155 إصابة، والوفيات إلى 135 ألفًا و641 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 105 ملايين و608 آلاف و729 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

وفي سياقٍ متصل، كشفت صحف محلية، أن الحكومة الإيطالية تدرس اتخاذ تدابير جديدة لتجنب زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال فترة العطلات، وسط مخاوف من انتشار سلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» اليومية الإيطالية، إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، قد يفرض على من تم تطعيمهم إجراء اختبار لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس قبل دخول أماكن مزدحمة، بما في ذلك الملاهي والملاعب، وذلك بعد اجتماعه مع الوزراء في 23 ديسمبر.