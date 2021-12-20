اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إغلاق مؤقت لموانئ المنطقة الاقتصادية لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:08 م
إغلاق مؤقت لموانئ المنطقة الاقتصادية لسوء الأحوال الجوية ميناء - أرشيفية
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها عن إغلاق مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، وعودة الحركة فور تحسن الطقس.

كما أشار البيان إلى غلق مينائي (شرق-غرب) بورسعيد أمام حركة السفن، وذلك لبلوغ سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، وكذلك تم غلق ميناء العريش نظراً لعدم استقرار الطقس، علماً بأن حركة التداول بأرصفة الموانئ مستمرة دون توقف، على أن تعود حركة السفن مرة أخرى فور تحسن الأحوال الجوية.

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.


المنطقة الاقتصادية قناة السويس الطقس الأحوال الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة