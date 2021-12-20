إصابة 5 أطفال أشقاء بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج 5 أطفال أشقاء يقيمون بدائرة قرية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام مصابين بحالة إعياء والم بالبطن على إثر تناولهم طعاما فاسدا وتم حجزهم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بتسمم 5 أطفال أشقاء عقب تناولهم وجبة غذائية فاسده بقرية أولاد خلف دائرة مركزدار السلام وتم حجز الأطفال الخمسة بالمستشفى المركزى وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول سوزان . م ا 17 سنة وعلاء . م . ا 3 سنوات ا 12 سنة ونورهان . م . ا 15 سنة ومحمد. م. ا وأسماء . م . ا 12 سنة جميعهم أشقاء تم نقل المصابين الخمسة لمستشفى دار السلام المركزى للعلاج وتم حجزهم بقسم الإستقبال.

وبسؤال ولى أمر الأطفال الخمسة قرر أن سبب إصابتهم تناولهم وجبة غذائية فاسدة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.