اليوم السابع
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إصابة 10 في حادث انقلاب ميكروباص بسبب الطقس السيء بالغربية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:23 م
إصابة 10 في حادث انقلاب ميكروباص بسبب الطقس السيء بالغربية حادث تصادم - ارشيفيه
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 10 أشخاص حتي الآن في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري طنطا القاهرة بالقرب من قرية دفرة مركز طنطا، بسبب موجة الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظة، وجار نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق طنطا القاهرة الدائري بالقرب من قرية دفرة. انتقلت 5 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وبلغ ما أمكن حصره من مصابين حتى الآن 10 إصابات وتقوم سيارات الإسعاف بنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجار حصر باقي الإصابات.


مدير أمن الغربية

طنطا

انقلاب ميكروباص بطنطا

الطقس السيء

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