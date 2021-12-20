إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية وآخرين للمحاكمة التأديبية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية ومحاميين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة لأنهم بوصفهم الوظيفى وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا أحكام القانون، وارتكبوا مخالفات قانونية وإدارية جسيمة فى القضية رقم 8 لسنة 64 قضائية عليا.

أكد تقرير الاتهام أن محاميين بالإدارات القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية تقاعسا عن مراعاة الأصول القانونية والفنية لدى مباشرة التحقيق الإدارى رقم 35 لسنة 2019، وذلك بعدم سماع شهادة عاملين بشركة بنها للصناعات الالكترونية

وتبين من أوراق القضية أن المحالين لم يقوما بإعادة استدعاء الشاكى فتحى أحمد سلامة ومواجهته بأقوال من سئلوا بالتحقيق الإدارى بشأن قيام أفراد الأمن بالتعدى عليه بالسب والضرب، وكذلك عدم استدعاء رئيس قطاع الأمن ومواجهته بما قرره الشاكى عبر أقواله بالتحقيق، ولم يقوما بكتابة التحقيق بمعرفة أمين سر بالمخالفة للتعليمات، وعدم استدعاء الشهود والمخالفين بموجب تكليف كتابي

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية أهمل فى الإشراف والمتابعة على المحالين الأول والثاني، الأمر الذى ترتب عليه ارتكابهما فيما نسب اليهما من مخالفات.