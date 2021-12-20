إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ونادية حسين من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي بنها وكفر شكر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.

وتابعت اللجنة مركز شباب منشأه دياب وبتمدة وكفر الشيخ إبراهيم وكفر الأربعين وكفر الحبش وكفر كردي ونقباس، وتبين أن هذه المراكز التابعة لإدارتى بنها وكفر شكر مفتوحة وتمارس نشاطها بالكامل، وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما شملت المتابعة مركز شباب جزيرة بلي وبرقطا والذي تبين غياب بعض العاملين بهم أثناء ممارسة النشاط، أما مركز شباب عزبة رشيد والشقر مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة، جميع مراكز شباب للعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد أولا بأول، حفاظا على المترددين والعمل على استيفاء سجلات الأنشطة وسجلات والحضور والإنصراف، كما تم تدوين الملاحظات في سجل المتابعة للعمل على استيفائها.

ومن ناحيته أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.