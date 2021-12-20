اليوم السابع
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أمطار ورياح متفرقة تضرب الإسكندرية فى المنخفض الجوى لليوم الثانى.. لايف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:11 ص
أمطار ورياح متفرقة تضرب الإسكندرية فى المنخفض الجوى لليوم الثانى.. لايف
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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حالة تقلبات شديدة تشهدها محافظة الإسكندرية ورياح شديدة تصل سرعتها 70 كيلو مترا فى الساعة، وتسجل المحافظة 15 درجة فى العظمى و11 درجة فى الصغرى، وطقس شديد البرودة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لسقوط الثلج من سماء محافظة الإسكندرية فجر اليوم بسبب ذروة المنخفض الجوى وانخفاض درجات الحرارة.

وكانت قد أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة فجر اليوم الإثنين ولحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج و سرعة  الرياح و حرصا على الأفراد والممتلكات.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.

 

 

 

 


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