أمطار غزيرة فى الإسكندرية عقب سقوط كميات ثلوج كبيرة بشوارع المنشية.. لايف وصور

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا، لرصد حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، حيث شهدت هطولا للأمطار الغزيرة، وذلك بعد تساقط الثلوج على أنحاء المحافظة.

ووصل ارتفاع الأمواج بالإسكندرية إلى 6 أمتار وخروج المياه إلى الشارع الخارجي من الكورنيش وتوقف حركة الملاحة.

وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بسقوط الثلج قائلين: " إسكندرية قلبت أوروبا من جمالها فى التلج".

يذكر أنه تم تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وفى نفس السياق أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة فجر اليوم الإثنين ولحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وتشهد الإسكندرية حاليا طقسا غير مستقر حيث تهطل أمطار من خفيفة إلى متوسطة وانخفاض كبير فى درجات الحرارة ورياح شديدة.

يذكر أنه تم تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.

ومن جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين يشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الأنحاء مقارنة بأمس الأحد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب الرعدية على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تؤثر على مناطق من شمال الدلتا (البحيرة).

ويشهد اليوم الإثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

كما يشهد اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد".

ويشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 7 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.



آثار-الثلوج



الاسكندرية



الإسكندرية



الاسكندرية-اليوم



الاسكندرية-تشهد-تساقط-الثلوج



الاسكندرية-تكتسى-بالابيض



الثلج



الثلج-بالاسكندرية



الثلوج



الثلوج-تغطى-الشوارع



الشوارع-تكتسى-باللون-الأبيض



تساقط-الثلوج



ثلوج-الإسكندرية-(3)



ثلوج-الإسكندرية-(5)



ثلوج-الإسكندرية-(9)



ثلوج-الإسكندرية-(12)



ثلوج-الإسكندرية-(13)



ثلوج-الإسكندرية



جانب-من-الثلوج