أبو الغيط يلتقط "سلفى" استثنائى مع طفل.. وحسام زكى يعلق: اختصر مسافة أجيال

كتب بيشوي رمزي

نشر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى صورة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وهو يلتقط صورة سيلفى مع طفل صغير أمام ساحة احدى المؤتمرات.

وقال حسام زكى على صفحته بموقع "الفيس بوك" أن الأمين العام كان خارجا من عرض شباب إحدى الاكاديميات وإذا بالأمين العام يستوقفه طفل صغير ويطلب أن يأخذ معه سلفي.

وأضاف زكى: "هكذا بكل ثقة وسلاسة وخفة دم.. ونزل الامين العام على ركبة ونص ليتمكن من التصوير مع الشاب الخطير.. فوضع الشاب يده على كتف الامين العام كأنهما أصدقاء من سنين.. وهكذا اختصر مسافة أجيال عديدة فى لحظات".