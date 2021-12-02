5 نصائح غذائية لتقليل ألم النقرس.. أبرزها تناول السوائل

فاطمة ياسر

يعاني مرضي النقرس من ألم شديد في الجسم وخاصة القدمين، فيكون السبب في الإصابة هو ارتفاع مستويات حمض البوليك بالدم، ويتسبب في تورم واحمرار بالمكان المصاب ككعب القدم أو الكاحل أو الركبة أو الإبهام، ويصاحب هذا الألم أعراض تشبه نزلات الأنفلونزا كالقشعريرة وارتفاع حرارة الجسم، وأكد التقرير المنشور عبر موقع " bodyandsoul"، أن احتمالية إصابة الرجال بالنقرس أكثر من النساء ب9 مرات.

لذا إذا كنت تعاني من مرض النقرس.. فإليك نظام غذائي ونصائح جيدة لتقليل حدة الشعور بالألم الشديد الناتج عن هذه الحالة، ومنها:

-أثبتت العديد من الدراسات أن السمنة قد تفرز حمض البوليك السبب الأساسي في الإصابة بالنقرس بشكل أبطأ، ولذا عليك التخلص من الوزن الزائد.

-يعد تقليل استهلاك الأطعمة عالية البيورين أمرًا مهمًا في تقليل هجمات النقرس المستقبلية، وتشمل الكبد والمخ، واللحوم المصنعة، وبعض الأسماك مثل الرنجة والسردين والماكريل والأنشوجة.

-لمساعدة الكلى على تنقية حمض البوليك، احرص على تناول لترين على الأقل من السوائل يوميًا.

-ينصح بتناول الكرز لاحتوائه على نسبة عالية من الأنثوسيانين (الصباغ الأرجواني المضاد للأكسدة) الذي يقلل هجمات النقرس على الجسم.

-تناول فيتامين ب مع حمض الفوليك على شكل حبوب.